Появились первые кадры из фильма «Винни-Пух: Кровь и мед 2»

Издание The Hollywood Reporter опубликовало первые кадры фильма «Винни-Пух: Кровь и мёд 2». Лента выступит продолжением низкобюджетного трэш-хоррора «Винни-Пух: Кровь и мёд».

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На одном из кадров можно увидеть старого-доброго Винни, но в изменённом костюме. Наряд стал выглядеть более серьёзно и угрожающе. Изменилась и маска. Она стала больше походить на зловещую, чем на добрую.

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А на других изображениях появились дополнительные персонажи. Самого Винни можно увидеть под другим ракурсом.

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По словам режиссёра и сценариста, картина будет по масштабам во всём превосходить оригинал.

Фильм будет больше и злее. В сиквеле будут представлены новые конструкции существ, новый актёрский состав и большое количество смертей. А ещё Пух и его друзья покинут лес площадью 100 акров, чтобы перенестись в городок Эшдаун!