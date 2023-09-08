«Мальчик и птица» не будет последней работой Хаяо Миядзаки

Знаменитый японский режиссер Хаяо Миядзаки еще до релиза своей новой картины "Мальчик и птица" (с таким названием аниме выйдет в России, оригинальное название – "Как поживаете?") заявил, что это станет его последним проектом. Свою работу он посвятил внуку.

Однако на премьере мультфильма в США стало известно, что Миядзаки не смог отказаться от профессии и уже вернулся в студию, чтобы начать работу над другими проектами. Вице-президент студии Ghibli Кихи Нишиока заявил, что у известного автора уже есть идеи для новых мультфильмов, которые он планирует воплотить на экране.

Известно, что 82-летний Хаяо Миядзаки уже несколько раз планировал уйти на пенсию, однако постоянно возвращался к делу и продолжал снимать новые мультфильмы. Очевидно, что "Мальчик и птица" не останется последней работой японского режиссера.