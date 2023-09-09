«Барби» начали показывать в кинотеатрах России

В некоторых городах России стартовали показы фильма «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. К примеру, купить билеты на сеанс уже можно в «Гринвич Синема» и других кинотеатрах Екатеринбурга.

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В других регионах страны картину Гретты Гервиг начнут показывать только с 14 или 16 сентября. Что касается проката фильма в Москве под названием «Быстрые свидания», то это был просто эксперимент одной из киносетей, отмечают источники. Администрация уже удалила постер и описание картины со своего сайта.