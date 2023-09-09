Вселенную «Гарри Поттера» будут развивать еще 10 лет

Глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав заявил, что Warner Bros. недостаточно реализовывала потенциал своих главных франшиз, среди которых «Гарри Поттер», DC и «Властелин колец». Теперь HBO Max создает долгосрочные планы по развитию этих серий.

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Заслав четко дал понять, что контента будет очень много, а фанатов «Гарри Поттера» будут радовать свежими проектами в течение следующих 10 лет.

Вероятно, речь идет в первую очередь о сериале — каждый сезон шоу будет основан на одной из семи книг романа про «волшебного мальчика». Работа над ним находится на ранней стадии, поэтому ожидать премьеры шоу в 2023 году не стоит.

Что касается «Властелина колец», то одним из ближайших проектов станет анимационный фильм «Властелин колец: Война рохирримов». Он выйдет в 2024 году.