Гран-при Казанского фестиваля мусульманского кино получил фильм из Ирана

"По сюжету картины "Без предварительной договоренности", когда Ясмин было 6 лет (столько же, сколько сейчас ее сыну), она с семьей переехала в Берлин. Сейчас ей пришлось вернуться в Иран на похороны отца. У ее сына аутизм, поэтому отправляться в дальние поездки ей сложно. По приезде в Иран Ясмин, которая едва знала отца, с удивлением обнаруживает оставленное ей наследство. Недолгое и нежеланное пребывание на родине отца и знакомство с его друзьями заставляют Ясмин по-новому взглянуть на жизнь и смерть", - рассказывают организаторы.