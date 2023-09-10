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Гран-при Казанского фестиваля мусульманского кино получил фильм из Ирана

Иранский фильм "Без предварительной договоренности" режиссера Бехруза Шоайби получил Гран-при "Лучший полнометражный игровой фильм" XIX Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Победитель стал обладателем сертификата на один миллион рублей, сообщают организаторы фестиваля.

Гран-при Казанского фестиваля мусульманского кино получил фильм из Ирана
© Реальное время

"По сюжету картины "Без предварительной договоренности", когда Ясмин было 6 лет (столько же, сколько сейчас ее сыну), она с семьей переехала в Берлин. Сейчас ей пришлось вернуться в Иран на похороны отца. У ее сына аутизм, поэтому отправляться в дальние поездки ей сложно. По приезде в Иран Ясмин, которая едва знала отца, с удивлением обнаруживает оставленное ей наследство. Недолгое и нежеланное пребывание на родине отца и знакомство с его друзьями заставляют Ясмин по-новому взглянуть на жизнь и смерть", - рассказывают организаторы.

XIX Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходил в столице Татарстана с 5 по 9 сентября. Всего в оргкомитет фестиваля в этом году поступили 712 заявок из 44 стран. В конкурсную программу вошли 52 фильма из 21 страны: Алжира, Бангладеш, Великобритании, Греции, Египта, Индии, Ирака, Ирана, Казахстана, Киргизии, Марокко, Непала, Омана, Пакистана, России, Саудовской Аравии, Сенегала, Сирии, Таджикистана, Туниса, Турции. По 10 картин представлены в номинациях "Полнометражные игровые фильмы", "Короткометражные игровые фильмы", "Полнометражные документальные фильмы" и "Короткометражные документальные фильмы", еще 12 картин - в национальном конкурсе, куда включаются киноработы татарстанского производства и фильмы о Татарстане.