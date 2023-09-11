Дэниел Рэдклифф сыграет в «Дэдпуле 3»

Кого именно в картине может сыграть Рэдклифф, не уточняется. Сам актёр пока что никак не комментировал информацию.

Фанаты предполагают, что Дэниел мог исполнить роль альтернативной версии Росомахи. После того как Хью Джекман объявил об уходе с роли Логана, весь интернет заполонили фанатские арты с теми актёрами, которые могли бы заменить Джекмана на этой роли. Одним из кандидатов аудитории был именно Рэдклифф.