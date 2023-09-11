Режиссер «Дэдпула 3» рассказал о состоянии производства фильма

Режиссёр «Дэдпула 3» Шон Леви рассказал о состоянии производства фильма. Оказывается, съёмочная команда успела снять ровно половину от запланированного материала, пока не стартовала забастовка актёров Голливуда. Впереди у создателей было ещё около 35 дней съёмок из общих 70.

Леви заявил, что съёмочная команда надеялась на положительных исход переговоров актёров и продюсеров США, поэтому не меняла расписание съёмок под возможные протесты. В этом случае авторы сперва бы сняли сцены со множеством будущих спецэффектов, чтобы во время теоретической забастовки хоть какая-то работа над фильмом продолжалась, однако режиссёр не подумал об этой идее до начала производства.