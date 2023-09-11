Съемки «Битлджуса 2» почти завершены

Режиссёр Тим Бёртон в недавнем интервью заявил, что почти завершил съёмки второй части «Битлджуса», но не успел из-за нагрянувших забастовок. По словам постановщика, производство завершено уже на 99%, а на съёмки нужно буквально полтора дня.

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Я благодарен, что мы успели сделать то, что успели. На остаток нам нужно буквально полтора дня. Мы знаем, что нужно сделать. Весь процесс завершён на 99%.

Также Бёртон подчеркнул, что обычно съёмки таких масштабных фильмов всегда изматывают его, поскольку в них нужно вкладывать много сил.

Премьера «Битлджуса 2» намечена на 6 сентября 2024 года.