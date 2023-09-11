Леди Баг сражается за экологию в новой серии

Пятый сезон мультсериала«Леди Баг и Супер-Кот» завершён — теперь уже официально.

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Наконец-то на французском телеканале TF1 вышла серия «Действие», двадцать седьмая по хронологии. Она никак не влияет на сюжет — настолько, что мы снова можем насладиться злодействами Монарха.

О чём речь?

Эпизод «Действие» рассказывает о проблеме «пластикового кризиса»: она заключается в том, что во всём мире ежегодно выбрасывается более чем 300 тонн пластиковых отходов, а перерабатывается из них меньше 1/5 части. Всё остальное загрязняет природу, оседает в океанах, а в 2022 году учёные обнаружили микропластик в организме человека.