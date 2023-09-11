Леди Баг сражается за экологию в новой серии
Пятый сезон мультсериала«Леди Баг и Супер-Кот» завершён — теперь уже официально.
Наконец-то на французском телеканале TF1 вышла серия «Действие», двадцать седьмая по хронологии. Она никак не влияет на сюжет — настолько, что мы снова можем насладиться злодействами Монарха.
О чём речь?
Эпизод «Действие» рассказывает о проблеме «пластикового кризиса»: она заключается в том, что во всём мире ежегодно выбрасывается более чем 300 тонн пластиковых отходов, а перерабатывается из них меньше 1/5 части. Всё остальное загрязняет природу, оседает в океанах, а в 2022 году учёные обнаружили микропластик в организме человека.
В новой серии Леди Баг, Супер-Кот и их друзья сражаются за экологию — причём буквально. В попытках лично встретиться с крупнейшим производителем пластика и убедить его изменить свои привычки они сталкиваются с новым злодеем. К тому же, в двадцать седьмой серии мы снова встрчаемся с Монархом — он акуматизирует пластикового магната.
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