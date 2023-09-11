Озвучена дата выхода финального спецэпизода «Атаки титанов»

Финальный спецэпизод «Атаки титанов» может выйти на большие экраны уже 4 ноября. Об этом стало известно из описания промо-ивента в Японии, приуроченного к празднованию финала культового аниме.

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Таким образом, настоящий эпилог четвёртого сезона знаменитого мультсериала может выйти уже в начале ноября. Ранее создатели уже делили четвёртый сезон на несколько частей: первая выходила с декабря 2020 по март 2021 года, а вторая — с января по апрель 2022-го. Затем авторы разделили большой финал на две части: первый спецэпизод вышел в марте, а премьера второго намечена на осень 2023-го.