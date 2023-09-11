Режиссер «Дюны» рассказал о поисках идеальных дюн для фильма

«Для моей сцены мне нужна была дюна определенной формы. Но Грейг Фрейзер со своей стороны подбирает такую же форму, но под определенным светом. А Патрис провела недели, выбирая [для фильма] песчаные дюны в пустыне! Мы выглядели как сумасшедшие», — сказал он.