Мультфильм «Страшилка и Тайна Города Света» выйдет 2 ноября

Однажды её отца похищает опасный учёный, и главной героине приходится преодолеть свои страхи и отправиться на его поиски в таинственный Город Света. Всё больше раскрывая тайны этого места, Арки понимает, что ей предстоит спасти не только своего папу, но и весь мир.