Мультфильм «Страшилка и Тайна Города Света» выйдет 2 ноября
Анимационное приключение «Страшилка и Тайна Города Света» (6+) появится в российском прокате 2 ноября текущего года. Его представит кинокомпания Вольга. В послужном списке продюсера Софи Бирн – фильм-лауреат премии «Оскар».
Юная Арки — самый необыкновенный подросток на планете. Она дружит с фантастическими существами, а также постоянно изобретает удивительные устройства.
Однажды её отца похищает опасный учёный, и главной героине приходится преодолеть свои страхи и отправиться на его поиски в таинственный Город Света. Всё больше раскрывая тайны этого места, Арки понимает, что ей предстоит спасти не только своего папу, но и весь мир.
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