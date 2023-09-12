Вторая серия мультфильма «Загадочная Даурия» уже в Сети

Через новые приключения героев зрители смогут узнать об истории заключения Нерчинского договора, о конфликтах с империей Цин и Кондуйском дворце. Помимо этого в мультфильме покажут забайкальские просторы до прихода сюда казаков, а ещё – историю подписания Нерчинского договора в 1689 году, Кондуйский дворец и то, какие народы помогли Фёдору Головину остановить Маньчжурскую армию и отстоять границы российского государства.