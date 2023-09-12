Вторая серия мультфильма «Загадочная Даурия» уже в Сети
Через новые приключения героев зрители смогут узнать об истории заключения Нерчинского договора, о конфликтах с империей Цин и Кондуйском дворце. Помимо этого в мультфильме покажут забайкальские просторы до прихода сюда казаков, а ещё – историю подписания Нерчинского договора в 1689 году, Кондуйский дворец и то, какие народы помогли Фёдору Головину остановить Маньчжурскую армию и отстоять границы российского государства.
Мультфильм «Загадочная Даурия» создан студией «Art impress animation» по заказу министерства культуры Забайкальского края.
Сценарий «Загадочной Даурии» разработали сотрудники краеведческого музея, они же корректировали работу московской студии, которая создавала мультфильм.
Увидеть первую часть мультфильма можно на страницах министерства культуры в социальных сетях Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках, а также на официальном канале министерства на RUTUBE.