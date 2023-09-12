Завершились съемки фильма «Сыроежки»

Завершились съемки драматической кинокартины Александра Галибина «Сыроежки». Это экранизация одноименного литературного произведения недавно ушедшей из жизни детской писательницы Ксении Драгунской. Об этом изданию FBM.RU сообщила пресс-служба киностудии «Стелла», которая работала над проектом.

© FBM.ru

Сюжет картины расскажет о 12-летней Ане, которая после очередной ссоры с мамой обнаруживает в своем тайном убежище загадочного незнакомца. Чужак поселился в заброшенном доме по соседству, и решил открыть девочке фантастический мир, который скрывался в обыденности летней дачной жизни.

Главную героиню ждет разочарование и потрясение, когда она узнает, что этот загадочный чужак общается и с ее подругой Амарантой. Девочки получают от незнакомца подарки и слушают его истории. Чужак становится не только главным секретом девочек, но и яблоком раздора, так как они сердятся и на него, и друг на друга.

FBM.ru