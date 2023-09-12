На ТВ покажут фильмы и сериалы, посвященные памяти Пускепалиса

20 сентября исполняется год со дня смерти Сергея Пускепалиса. В память об артисте и режиссере в эфире канала "Россия - Культура" в этот день, в в 20:50 - премьера документального фильма "С любимыми не расставайтесь".

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В его фильмографии около 40 ролей, лучшие - в фильмах "Как я провел этим летом","Метро","Простые истины","Ледокол".Он активно участвовал в проектах Первого канала, за роль в сериале "Ау нас во дворе" получил премию "Золотой орел" в номинации "Лучшая мужская роль на ТВ".

При этом с театром Пускепалис не расставался. В последние годы жизни он руководил Академическим театром драмы им. Ф. Волкова в Ярославле. История этого коллектива насчитывает более 300 лет. У него свои традиции, и не всем руководителям "со стороны" удалось их понять и продолжить. У Пускепалиса это получилось. При нем искусство Театра им. Волкова обрело новое дыхание, репертуар обновился, на спектакли пришел молодой зритель. С театром сотрудничают лучшие режиссеры-постановщики, знаменитые актеры и хореографы.

В новом документальном фильме "С любимыми не расставайтесь" о талантливом коллеге и наставнике расскажут директор театра им. Ф. Волкова Герман Громов, актеры Валерий Кириллов, Марина Маврина, Олег Павлов и другие. За что Пускепалиса прозвали "умкой"? Что заставляло его прослезиться на репетиции? Каков был его фирменный режиссерский почерк? Телезрители увидят фрагменты последнего интервью худрука "волковцев", заглянут в здание легендарного ярославского театра.

На Первом канале к мемориальной дате - премьера: новые серии полюбившегося зрителям сериала "А у нас во дворе… Прерванный сезон". Эфир - 17 сентября в 21.35.

Режиссер и автор сценария: Ольга Музалева. В главных ролях: Равшана Куркова (Мавлюда) и Сергей Пускепалис (Калёный).

Над продолжением детективного сериала "А у нас во дворе…", рассказывающего о нескучных буднях интернациональной пары - русского экс-полицейского Владимира Каленого и красавицы из Узбекистана Мавлюды - режиссер Ольга Музалева начала работать в июне 2022 года. Съемочная группа успела отснять всего 14 смен… В память о Сергее Пускепалисе Ольга смонтировала две серии из отснятого с ним материала, добавив в них документальные кадры, фрагменты со съемочной площадки и интервью с актерами.

Также на Первом канале запланирован повтор документального фильма, посвященного Сергею Пускепалису "Когда меня не будет". Эфир - 23 сентября в 16:50.

На канале НТВ ко дню памяти Сергея Пускепалиса - остросюжетный детектив "Напарники". Эфир - с 18 сентября в 22.15.

Главный герой сериала Иван Титов - лучший оперативник в городе. Он всегда работал без напарников, но в один момент ему навязывают сразу двоих - генеральского сына Влада и недавнюю выпускницу университета, "вечную отличницу" Леру. Влад, получивший диплом юриста для галочки, мечтает уехать за границу, но вынужден исполнить волю отца отца-генерала - поработать год в оперативном отделе. Лера же хочет доказать, что действительно призвана быть полицейским и училась на отлично не зря.