«Барби» появилась в онлайне
Фильм Греты Гервиг "Барби" стал доступен на западных стриминговых платформах.
Министерство культуры не стал выдавать прокатные удостоверения фильмам "Барби" и "Оппенгеймер" из-за их "несоответствия российским духовным ценностям".
При этом некоторые кинотеатры все-таки решились показать зарубежные новинки в рамках "предсеансового обслуживания".
Мировая премьера "Барби" состоялась 19 июля. Только за первый уикенд кассовые сборы картины составили $356 млн. Фильм о побеге знаменитой куклы из кукольной страны уже успел стать самым кассовым в 2023 году, обогнав такие фильмы, как "Стражи Галактики — 3" и "Братья Супер Марио в кино".
16 августа стало известно, что сборы "Барби" достигли $537,5 миллиона в американском прокате. Таким образом, комедия стала самой кассовой картиной студии Warner Bro. на территории США.
Лента обошла по сборам драму "Темный рыцарь". Фильм Кристофера Нолана собрал $536 миллионов в 2008 году.