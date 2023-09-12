«Барби» появилась в онлайне

Фильм Греты Гервиг "Барби" стал доступен на западных стриминговых платформах.

Министерство культуры не стал выдавать прокатные удостоверения фильмам "Барби" и "Оппенгеймер" из-за их "несоответствия российским духовным ценностям".

При этом некоторые кинотеатры все-таки решились показать зарубежные новинки в рамках "предсеансового обслуживания".

Мировая премьера "Барби" состоялась 19 июля. Только за первый уикенд кассовые сборы картины составили $356 млн. Фильм о побеге знаменитой куклы из кукольной страны уже успел стать самым кассовым в 2023 году, обогнав такие фильмы, как "Стражи Галактики — 3" и "Братья Супер Марио в кино".

16 августа стало известно, что сборы "Барби" достигли $537,5 миллиона в американском прокате. Таким образом, комедия стала самой кассовой картиной студии Warner Bro. на территории США.