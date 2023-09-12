Режиссер «Вонки» не считает фильм мюзиклом

Умпа Лумпы много поют в книге, и Даль всегда использует стихи. Но я не хотел, чтобы это стало просто мюзиклом, где люди поют без причины. Мне показалось, что это больше похоже на фильм с песнями, чем на мюзикл. У Шаламе, кстати, прекрасный голос. Я выгляжу как его сумасшедший фанат.