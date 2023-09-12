Юные мультипликаторы сняли сериал «Мальти Оренбуржье»
Дети с нарушениями слуха стали участниками творческого проекта. Юные оренбуржцы сняли целый сериал при помощи наставников. Премьера авторских мультфильмов намечена на 13 сентября.
Инклюзивная команда ребят сняла сериал о памятниках архитектуры Оренбурга: Музее истории города, Водонапорной башне, Елизаветинских воротах, Башне с курантами.
В группе больше 50 ребят со всей области. Для работы над проектом они 8 месяцев изучали азы мультипликационного дела. Дети наработали навыки монтажа и съемки, освоили рабочую программу по мультипликации «Мультфильм добра».
«Проект «Мульти Оренбуржье» стал победителем областного грантового конкурса министерства региональной и информационной политики Оренбургской области. Премьера авторских пластилиновых мультфильмов пройдет 13 сентября в 15.00 в кинотеатре «Синема5», - сообщили в правительстве Оренбуржья.