Юные мультипликаторы сняли сериал «Мальти Оренбуржье»

Дети с нарушениями слуха стали участниками творческого проекта. Юные оренбуржцы сняли целый сериал при помощи наставников. Премьера авторских мультфильмов намечена на 13 сентября.

В группе больше 50 ребят со всей области. Для работы над проектом они 8 месяцев изучали азы мультипликационного дела. Дети наработали навыки монтажа и съемки, освоили рабочую программу по мультипликации «Мультфильм добра».