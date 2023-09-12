«Я всегда был влюблен в европейское кино, особенно сильно меня привлекало французское, и, когда я предложил своим продюсерам снять этот фильм на французском, они встретили эту идею с восторгом», – сообщил Вуди Аллен .

Осенний Париж всегда необыкновенно романтичен. Успешная, но несчастная в браке Фанни встречает там своего одноклассника, с которым они не виделись много лет. Она вспоминает беззаботную юность в Нью-Йорке и решается на роман с обаятельным писателем, который терял от неё голову ещё в школьное время.