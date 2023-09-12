Названа дата появления в прокате триллера Вуди Аллена «Великая ирония»
Кинокомпания Вольга представит романтический триллер Вуди Аллена «Великая ирония» (16+) 28 сентября текущего года. Это 50-я по счёту кинокартина в карьере режиссера.
Мировая премьера фильма прошла в ходе внеконкурсной программы 80-го Венецианского международного кинофестиваля.
«Я всегда был влюблен в европейское кино, особенно сильно меня привлекало французское, и, когда я предложил своим продюсерам снять этот фильм на французском, они встретили эту идею с восторгом», – сообщил Вуди Аллен.
Осенний Париж всегда необыкновенно романтичен. Успешная, но несчастная в браке Фанни встречает там своего одноклассника, с которым они не виделись много лет. Она вспоминает беззаботную юность в Нью-Йорке и решается на роман с обаятельным писателем, который терял от неё голову ещё в школьное время.
Однажды ревнивый муж начинает что-то подозревать, и эта интрижка со временем превращается в порочную игру, ставкой в которой может быть сама жизнь.