«Русалочка» стала главным хитом Disney+ за последний год

Компания Disney сообщила, что новая адаптация «Русалочки» с темнокожей актрисой Холли Бейли в главной роли вызвала «большой резонанс после цифрового релиза.

Отмечается, что в онлайн-кинотеатре Disney+ ленту за первые пять дней успели посмотреть 16 млн зрителей. Это лучший результат на стриминговой платформе с релиза фэнтезийного «Фокус-покус 2» в сентябре прошлого года.

«Русалочка» также вошла в топ-10 самых кассовых фильмов 2023 года, заработав в мировом прокате более $ 500 млн. Disney отдельно подчеркнул, что этот результат можно считать успешным.