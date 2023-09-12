Выходит фильм «Миттельмарш»

Обстоятельства сталкивают его с харизматичным карманником Ковальски и его подругой Полиной, которые присоединяются к воплощению нового плана Мити – спасти старое здание оранжереи от сноса. Вскоре Митя и Полина чувствуют, что неравнодушны друг к другу, и это существенно усложняет отношения внутри троицы. В день сноса Мите придётся окончательно решить, что для него важнее – люди или памятники.