Выходит фильм «Миттельмарш»
28 сентября в кинотеатральный прокат выходит дебютная картина режиссёра Софьи Мелединой «Миттельмарш».Фильм создан под художественным руководством Алексея Учителя.
События фильма разворачиваются в Санкт-Петербурге. Восемнадцатилетний Митя – энтузиаст, соблюдающий обет молчания и организующий художественные акции в городе с целью привлечения внимания к разрушающемуся прошлому.
Обстоятельства сталкивают его с харизматичным карманником Ковальски и его подругой Полиной, которые присоединяются к воплощению нового плана Мити – спасти старое здание оранжереи от сноса. Вскоре Митя и Полина чувствуют, что неравнодушны друг к другу, и это существенно усложняет отношения внутри троицы. В день сноса Мите придётся окончательно решить, что для него важнее – люди или памятники.
Режиссёр Софья Меледина рассказала:
«Мой фильм про любовь и про Петербург! Про любовь людей, про любовь к месту, про любовь к городу».