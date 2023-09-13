Мартин Скорсезе изменил сценарий «Убийц цветочной луны»

Режиссёр Мартин Скорсезе рассказал, что ему пришлось полностью переписать сценарий фильма «Убийцы цветочной луны». Всё дело в том, что в ленте было слишком много белых персонажей и создавалось ощущение, будто вся картина посвящена им.