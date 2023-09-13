Фильм «Барби» запретили показывать в Кирове

Фильм «Барби» 2023 года, который успел произвести фурор за такой короткий временной промежуток, не будут показывать в кинотеатрах Кирова. Об официальном запрете рассказали в пресс-службе кинотеатра «Колизей».

Напомним, что картина должна была выйти с русским дубляжом с официальными голосами актеров Марго Робби и Райана Гослинга, однако фильм запретили к показу из-за несоответствия русским духовным ценностям.

«Мы хотели показать самый кассовый фильм этого года и получили копию, но накануне показа кинотеатрам пригрозили закрытием. Поэтому показа «Барби» не будет», — пояснили в кинотеатре.