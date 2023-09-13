Борьба за сердце царевны в трейлере фильма «По щучьему велению»

Какими будут три желания Емели?

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Помните сказку про Емелю-дурачка, поймавшего волшебную щуку и загадавшего ей три желания? Кому из нас не хочется, чтобы все наши мечтания сбывались по взмаху рыбьего хвоста! Правда, зачастую такой подарок с небес (или, как в этом случае, из-под воды) идёт с дополнительными условиями…

Кинокомпания «СТВ» выпустила трейлер полнометражного фильма «По щучьему велению». Узнайте, что там, вместе с Тлум.Ру.

О чём речь?

Иногда на рыбалке можно поймать самые необычные вещи — старые сапоги, бутылку с посланием или даже… особую рыбину. Главный герой этой истории, Емеля, умудряется выловить настоящую волшебную щуку — она не только умеет разговаривать, но и за то, чтобы её отпустили, предлагает выполнить три желания.

Первые два Емеля тратит на всякие глупости, а вот третье приберегает. Больше всего на свете он хочет добиться руки и сердца царской дочери Анфисы, но без волшебных желаний с невыполнимыми заданиями царя ему придётся справляться самостоятельно, используя смекалку и природную харизму. Конечно, щука, которая без своей чешуи превращается в простую девушку Василису, отправляется в путешествие вместе с ним.

Главные роли исполняют Никита Кологривый, Мила Ершова, Алина Алексеева, Роман Мадянов, Фёдор Лавров и другие именитые актёры. Съёмки ленты проходили в прошлом году в Санкт-Петербурге, Тюменской области, Тобольске и Перми.

Вот, что рассказал режиссёр картины, Александр Войтинский:

«Сказка меняет мир — это её прямая функция. А мир только благодаря сказке и меняется. Ребёнок или взрослый посмотрит и поймёт, что истины работают, а ценности помогают побеждать, и на несколько шагов сдвинется в пользу этих ценностей».