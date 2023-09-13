Прокатная компания «Атмосфера кино» опубликовала дублированный трейлер фильма «Лесси — лохматый детектив» Ханно Ольдердиссена.

По сюжету немецкого детского фильма мальчик Фло не хочет расставаться со своей любимой собакой Лесси на каникулах. Вместе они отправляются на ферму его тети, которая живет со своими детьми Клео и Анри и джек-рассел-терьером Пиппой.

Дети узнают о похищении собак в деревне, а вскоре пропадает и их любимец Пиппа. Ловить воров и спасать Пиппу детям поможет Лесси.

В прокат «Лесси — лохматый детектив» выйдет 19 октября.

Образ Лесси создал англо-американский писатель Эрик Найт, в 1938 году он опубликовал в журнале «Saturday Evening Post» рассказ о верной собаке колли «Лесси возвращается домой», а в 1940 году расширил его до размера романа. Роман о Лесси был переведен на 25 языков. История Лесси легла в основу книг, фильмов, сериалов.