«Неудержимые» против «Холопа»: какие киноновинки соберут кассу осенью и зимой

«Кассу соберут “Елки 10”, пусть и не миллиарды, особенно сейчас, когда за проектом больше не стоит имя продюсера Тимура Бекмамбетова, но сотни миллионов рублей он соберет точно. В топе “Холоп 2” и “Бременские музыканты” — новое переосмысление великого советского мультфильма. Это картины с максимальным потенциалом, поскольку они выйдут в прокат именно 1 января. Тем не менее, повторить успех “Чебурашки” и все те рекорды, которые он поставил, крайне сложно. Таких фильмов снимается крайне мало, и должно совпасть огромное количество факторов, чтобы столь грандиозный успех был повторен», — подытожил он.