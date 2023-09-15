Названы лучшие герои Marvel с ограниченными возможностями
Фанаты Marvel назвали лучших героев вселенной с огрниченными возможностями. Оказалось, что их гораздо больше, чем могло показаться.
Проекты Marvel славятся большим разнообразием персонажей, принадлежащих к разным расам и социальным группам. Некоторые герои студии долгое время доказывают, что ограниченные возможности не делают человека беспомощным.
Лучшие персонажи вселенной Marvel с ограниченными возможностям:
- Мэтт «Сорвиголова» Мердок — Слепота
- Майя «Эхо» Лопес — Глухота
- Клинт «Соколиный глаз» Бартон — Частичная глухота
- Чарльз «Профессор Икс» Ксавье — Частичный паралич