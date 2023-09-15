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Названы лучшие герои Marvel с ограниченными возможностями

Фанаты Marvel назвали лучших героев вселенной с огрниченными возможностями. Оказалось, что их гораздо больше, чем могло показаться.

Названы лучшие герои Marvel с ограниченными возможностями
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Проекты Marvel славятся большим разнообразием персонажей, принадлежащих к разным расам и социальным группам. Некоторые герои студии долгое время доказывают, что ограниченные возможности не делают человека беспомощным.

Лучшие персонажи вселенной Marvel с ограниченными возможностям:

  • Мэтт «Сорвиголова» Мердок — Слепота
  • Майя «Эхо» Лопес — Глухота
  • Клинт «Соколиный глаз» Бартон — Частичная глухота
  • Чарльз «Профессор Икс» Ксавье — Частичный паралич