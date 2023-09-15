В Новосибирске сняли кино про девочку, сбежавшую из 7 детских домов

Фильм о девочке, сбежавшей из 7 детских домов, сняли в Новосибирске. По сообщению сайта «gorsite.ru» картина собирает кубки с самых разных фестивалей.

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В Новосибирске был снят фильм "БеЗпризорная девчонка", основанный на повести местной писательницы и сказительницы Таисии Пьянковой "Я – дочь врага народа". Эта книга была посвящена внуку писательницы, Илье. Режиссер фильма, Ирина Канунникова, назвала Таисию Ефимовну "Бажов в юбке", так как ее язык очень напоминает язык Бажова в "Хозяйке медной горы". В своем детстве Пьянкова, будучи дочерью врага, провела большую часть времени в детских домах. Из семи таких домов, расположенных в Новосибирской области, она сбежала из всех.

По словам режиссера, фильм имеет продолжительность 20 минут, а на его съемки ушло всего 6 дней. Однако, некоторое время после съемок, широкая публика не сможет увидеть работу. Канунникова отметила, что фильм в основном показывают на фестивалях в течение первых 2 лет.