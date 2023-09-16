10 редких кадров со съемок культовых советских фильмов

Режиссер Владимир Меньшов и Вера Алентова на съемочной площадке картины «Москва слезам не верит». Мелодрама «Москва слезам не верит» вышла на широкий экран в феврале 1980 года и стала лидером кинопроката. В 1981 году картина была выдвинута на премию «Оскар» и победила в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Режиссер Владимир Меньшов признавался, что, начиная работу, не помышлял о подобном успехе, а просто хотел рассказать историю провинциалки Катерины Тихомировой, оказавшуюся близкой ему самому, когда-то приехавшему в столицу из Астрахани. Вера Алентова получила предложение сыграть Катерину после того, как от роли по разным причинам отказались Ирина Купченко и Маргарита Терехова, которых Меньшов видел в этом образе. Алентова успешно прошла пробы и была утверждена худсоветом. Однако работа с супругом-режиссером оказалась нелегкой. Порой он был излишне требователен к актрисе, что замечали коллеги – и всячески поддерживали ее на площадке.