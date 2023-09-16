10 редких кадров со съемок культовых советских фильмов

Александр Демьяненко (первый ряд – по центру) и Леонид Гайдай (справа) со съемочной группой картины «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». В июне 1964 года на киностудии «Мосфильм» Леонид Гайдай начал подбор актеров в комедию, сценарий которой включал три новеллы, объединенные общим героем — интеллигентным студентом-очкариком по имени Владик. На главную роль пробовалось немало молодых и перспективных артистов, в том числе Олег Видов, Всеволод Абдулов, Валерий Носик, Александр Збруев. Однако вскоре Гайдай вспомнил о своем партнере по фильму «Ветер» — Александре Демьяненко. Режиссер лично съездил в Ленинград, где тогда работал актер, чтобы с ним договориться. По одной из версий, когда худсовет потребовал сменить имя героя, Гайдай назвал его Шуриком в честь исполнителя.