Фанаты в восторге от трейлера «Аквамена 2»

Джейсон Мамоа в роли Аквамена невероятен. Джеймс Ганн, не потеряй Аквамена во что бы то ни стало!



Мне очень понравился первый фильм! Этот тоже выглядит великолепно. Похоже, в кинотеатре будет круто.



Вау, этот трейлер выглядит многообещающим. Некоторые люди говорят, что Чёрная Манта выглядит глупо, но я так не считаю.



Вот так выглядит спасение DC. Момоа великолепен, трейлер захватывающий.