Книги Виктора Пелевина экранизируют

«У нас в массе сложилось впечатление, что Пелевин — это очень востребованный автор, интересный, самобытный, особый. Отношение к нему всегда предельно внимательное, когда его новинки выходят, они сразу же становятся бестселлерами. Мне интересно, как его экранизируют. Такая сложная проза, образные произведения, хитросплетения, фантастические миры, пересечение с действительностью, намеки на самые разные события в нашем государстве и в нашем обществе — это все очень большой вызов для режиссера, для продюсеров, для сценаристов, для актеров. Если все получится, это может быть действительно большим и коммерческим хитом, очень высоко оцененным произведением. Именно «Плюс cтудия» сейчас занимается продюсированием картин и сериалов, которые будут выставлены как оригинальная продукция «Кинопоиска». А это один из, наверное, важнейших и ярчайших у нас в стране производителей оригинального контента. «Кинопоиск» делал попытку экранизировать Акунина с «Фандориным», вспоминается «Пищеблок», успешный сериал, вампирская история, хорошие отзывы в прессе были, и зрители с нетерпением ждали второго сезона. Как сериальная команда «Кинопоиск» состоялся, у них есть оригинальные вещи — «Король и шут», которые выходили совсем недавно, «Майор Гром». У них все достаточно хорошо поставлено сейчас на поток, с продюсированием здесь все хорошо, и я так понимаю, что и с финансами все достаточно успешно, так что можно рассчитывать на то, что это будет не такой проект, который захочется сразу на полку положить, а большая, серьезная экранизация. Тем более, раз получено разрешение сразу на три книги, здесь можно ожидать большого развития и большой пелевинской вселенной».