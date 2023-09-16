Фанаты Marvel назвали худшие и лучшие фильмы студии последних лет

Фанаты киновселенной Marvel назвали худшие и лучшие фильмы студии последних лет. Обсуждение происходило на Reddit. По мнению кинолюбителей, самыми успешными картинами Marvel последних лет являются «Человек-паук: нет пути домой» и «Шан-Чи и легенда десяти колец». Самым худшим фильмом франшизы фанаты признали «Тор: Любовь и гром». Многим кинолюбителям не удалось даже понять смысла картины. Также среди фанатов студии распространено мнение о том, что Том Холланд, исполняющий роль Питера Паркера, является гарантом дальнейшего успеха картины. Все фильмы Marvel с участием актера получали высокие оценки от зрителей и критиков. Заглавное фото: CQ.ru / Marvel