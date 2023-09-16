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«Пишут старательно»: Сергей Гармаш рассказал о продолжении «Чебурашки»

Сергей Гармаш признался, что создатели самого кассового фильма за всю историю российского кино – «Чебурашки» - уже вовсю работают над написанием сценария продолжения истории. «Пишут очень старательно», - сказал актер, об этом сообщает gazeta.ru. Гармаш также добавил, что во многом на успех первой части фильма повлиял хороший сценарий.

«Пишут старательно»: Гармаш рассказал о продолжении «Чебурашки»
© Кадр из фильма

Напомним, фильм «Чебурашка» был снят по мотивам историй детского писателя Эдуарда Успенского. Картина вышла 1 января этого года и собрала в прокате в России и странах СНГ более 7 миллиардов рублей.

В фильме рассказывается о приключениях вымышленного зверька Чебурашки в небольшом приморском городе, куда он попал из далекой страны с апельсиновыми садами.