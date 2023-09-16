«Пишут старательно»: Гармаш рассказал о продолжении «Чебурашки»

«Пишут старательно»: Сергей Гармаш рассказал о продолжении «Чебурашки»
Сергей Гармаш признался, что создатели самого кассового фильма за всю историю российского кино – «Чебурашки» - уже вовсю работают над написанием сценария продолжения истории. «Пишут очень старательно», - сказал актер, об этом сообщает gazeta.ru. Гармаш также добавил, что во многом на успех первой части фильма повлиял хороший сценарий.
Напомним, фильм «Чебурашка» был снят по мотивам историй детского писателя Эдуарда Успенского. Картина вышла 1 января этого года и собрала в прокате в России и странах СНГ более 7 миллиардов рублей.
В фильме рассказывается о приключениях вымышленного зверька Чебурашки в небольшом приморском городе, куда он попал из далекой страны с апельсиновыми садами.