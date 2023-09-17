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Опубликован первый трейлер фильма "Триггер" с Максимом Матвеевым в главной роли

Опубликован первый трейлер фильма "Триггер", главную роль в котором исполнил Максим Матвеев. Посмотреть тизер можно на YouTube.

В сети появился первый трейлер фильма "Триггер"
© Кадр из сериала "Триггер"

Из трейлера зрители узнают, что главный герой картины психолог Артем Стрелецкий переехал в отдаленное место и теперь работает барменом. Однако очень скоро герой узнает, что злоумышленники похитили его сына.

Что известно о фильме "Триггер"?

Картина станет продолжением одноименного сериала, вышедшего на экраны в 2020 году. "Триггер" повествует историю эксцентричного психолога, который в своей работе использует метод "шоковой" психотерапии.

Ранее "Рамблер" рассказывал, опасен ли метод героя Максима Матвеева из сериала "Триггер".

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