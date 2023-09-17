В сети появился первый трейлер фильма "Триггер"

Опубликован первый трейлер фильма "Триггер", главную роль в котором исполнил Максим Матвеев. Посмотреть тизер можно на YouTube.

© Кадр из сериала "Триггер"

Из трейлера зрители узнают, что главный герой картины психолог Артем Стрелецкий переехал в отдаленное место и теперь работает барменом. Однако очень скоро герой узнает, что злоумышленники похитили его сына.