В сети появился первый трейлер фильма "Триггер"

Опубликован первый трейлер фильма "Триггер" с Максимом Матвеевым в главной роли
Опубликован первый трейлер фильма "Триггер", главную роль в котором исполнил Максим Матвеев. Посмотреть тизер можно на YouTube.
Из трейлера зрители узнают, что главный герой картины психолог Артем Стрелецкий переехал в отдаленное место и теперь работает барменом. Однако очень скоро герой узнает, что злоумышленники похитили его сына.
Картина станет продолжением одноименного сериала, вышедшего на экраны в 2020 году. "Триггер" повествует историю эксцентричного психолога, который в своей работе использует метод "шоковой" психотерапии.
Ранее "Рамблер" рассказывал, опасен ли метод героя Максима Матвеева из сериала "Триггер".
Рамблер: главные новости