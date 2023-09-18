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Александр Невский заявил об успехе своего нового фильма ужасов

Известный российский актёр, режиссёр, культурист и писатель Александр Невский подвёл первые итоги проката своего нового фильма «Проклятие Лилиан».

Александр Невский заявил об успехе своего нового фильма ужасов
© Чемпионат.com

Это дебютная картина Невского в жанре хоррора. Он выступил в роли автора сценария вместе с Крэйгом Хаманном, а режиссёром ленты стал Джо Корнет, который работал с Невским над «Нападением на Рио Браво».

Александр заявил об успехе картины и теперь намерен снять вторую часть.

Мой первый фильм ужасов оказался настолько успешным, что по результатам прошедшего кинорынка в Торонто принято решение создать продолжение. К франшизе в жанре вестерна у меня добавится франшиза в жанре хоррора.

«Проклятие Лилиан» вышел в кинотеатрах России, США и Канады 14 сентября. В нашей стране за первый уикенд фильм смог заработать 616 тыс. рублей.

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