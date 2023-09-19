В сети появился первый трейлер к музыкальному фильму «Летучий корабль»
Ролик появился в сети в понедельник, 18 сентября. Отмечается, что в сюжете есть ряд отступлений. Например, царевну Забаву царь планирует выдать замуж не за Полкана (как в мультфильме), а за его сына Поля. Впрочем, яблоко от яблони далеко не падает, поэтому Поля Забава интересует как средство достижение короны. Кроме этого в фильме появится ведьма, которой в мультипликационной ленте не было.
Царевна, как водится, мечтает выйти замуж по любви, и тут подворачивается Иван.
Режиссер фильма Илья Учитель – сын знаменитого Андрея Учителя, в главных ролях Александр Метелкин (Иван), Ксения Трейстер (Забава), а также Леонид Ярмольник, Федор Добронравов, Андрей Бурковский, Полина Гагарина.