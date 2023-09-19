В сети появился первый трейлер к музыкальному фильму «Летучий корабль»

Ролик появился в сети в понедельник, 18 сентября. Отмечается, что в сюжете есть ряд отступлений. Например, царевну Забаву царь планирует выдать замуж не за Полкана (как в мультфильме), а за его сына Поля. Впрочем, яблоко от яблони далеко не падает, поэтому Поля Забава интересует как средство достижение короны. Кроме этого в фильме появится ведьма, которой в мультипликационной ленте не было.