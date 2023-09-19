Съёмки всех частей «Джона Уика» настолько изматывают, что это разрушает Киану физически и эмоционально. Как-то раз он сказал: «Я хочу, чтобы меня окончательно убили в конце этого фильма». Мы сказали: «Знаешь, всё же пусть будет 10%-ная вероятность на возвращение».