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Умерла актриса Любовь Майкова

В ГИТИСе сообщили о смерти советской и российской актрисы Любови Майковой.

Умерла актриса Любовь Майкова
© RT на русском

«Советская актриса театра и кино Любовь Майкова скончалась 18 сентября... ГИТИС выражает искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Майкова дебютировала в кино в 1980 году и особенно запомнилась отечественному зрителю по ролям в фильмах «Вам и не снилось...», «Салон красоты», «Где находится нофелет?» и «Забытая мелодия для флейты».Ранее стало известно, что поэт-песенник Николай Добронравов умер на 95-м году жизни.

Отмечается, что он скончался после тяжёлой и продолжительной болезни.

Добронравов будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.