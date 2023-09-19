Умерла актриса Любовь Майкова

Майкова дебютировала в кино в 1980 году и особенно запомнилась отечественному зрителю по ролям в фильмах «Вам и не снилось...», «Салон красоты», «Где находится нофелет?» и «Забытая мелодия для флейты».Ранее стало известно, что поэт-песенник Николай Добронравов умер на 95-м году жизни.