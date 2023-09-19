Умерла актриса Любовь Майкова
В ГИТИСе сообщили о смерти советской и российской актрисы Любови Майковой.
«Советская актриса театра и кино Любовь Майкова скончалась 18 сентября... ГИТИС выражает искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.
Майкова дебютировала в кино в 1980 году и особенно запомнилась отечественному зрителю по ролям в фильмах «Вам и не снилось...», «Салон красоты», «Где находится нофелет?» и «Забытая мелодия для флейты».Ранее стало известно, что поэт-песенник Николай Добронравов умер на 95-м году жизни.
Отмечается, что он скончался после тяжёлой и продолжительной болезни.
Добронравов будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.