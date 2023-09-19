Мультфильм «Элементарно» поставил новый рекорд сервиса Disney+

13 сентября мультфильм «Элементарно» вышел на Disney+ и сразу же поставил новый рекорд сервиса в 2023 году. Новая картина Pixar собрала 26,4 млн просмотров за первые пять дней цифровых показов — это лучший старт 2023 года и лучшая анимационная премьера в онлайн-кинотеатре со времён «Я краснею», вышедшего в марте 2022-го.

Для сравнения: «Элементарно» в два с половиной раза обошёл показатели «Стражей Галактики 3», которые стартовали на Disney+ с результатом в 10,8 млн просмотров. Тем временем мультфильм постепенно набирает кассу и в обычных кинотеатрах: сборы ленты недавно превысили $ 486 млн.