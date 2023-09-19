Кино недели: «Неудержимые 4»

21 сентября 2023 года в прокат выходит продолжение серии ностальгических боевиков — фильм «Неудержимые 4». В главных ролях, как и прежде, снялись Джейсон Стэйтем и Сильвестр Сталлоне.

© Кадр из фильма "Неудержимые 4"

«Рамблер» рассказывает, что известно о новом боевике.

Видео дня

Сюжет

Сюжет нового фильма продолжает события, показанные в финале «Неудержимых 3». Кинолента закончилась на том, что команда Ли Кристмаса и Барни Росса победила торговца оружием Конрада Стоунбэнкса. Счастливые наемники отправились праздновать свой успех в баре.

По сюжету фильм «Неудержимые 4» повествует о новой миссии героев. О ней известно не так много, но актер Дольф Лундгрен раскрыл в интервью, что история будет сосредоточена на попытках предотвратить ядерный конфликт между двумя странами.

Также он поделился, что линия его персонажа кардинально изменится — Гуннар Йенсен перестанет пить алкоголь и начнет искать смысл жизни.

Актеры

В главной роли зрители вновь увидят Джейсона Стэйтема, который исполнит Ли Кристмаса, мастера рукопашного боя. Сильвестр Сталлоне сыграет Барни Росса, лидера отряда. Меган Фокс исполнит Джину, наемницу, а Кертис Джексон сыграет Изи Дэя. Дольф Лундгрен вернётся к роли Гуннара Йенсена.

Интересное камео будет у Рэнди Кутюра — американского спортсмена и актера. Пятикратный чемпион UFC пополнит звездный каст боевика. Также в «Неудержимых 4» приняли участие Ико Ювайс, известный по фильмам «Рейд» и «Фрейд 2», а также Тони Джаа из «Форсажа 7».

Производство серии боевиков

Идею всей франшизы «Неудержимых» придумали актер и режиссер Сильвестр Сталлоне и продюсер Ави Лернер. Она должна была объединить в одном сюжете персонажей в исполнении ведущих актеров жанра. Каждый фильм рассказывает об одних и тех же героях, которые работают в элитном отряде наемников «Неудержимые».

В первой киноленте, который вышел в 2010 году, приняли участие Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэйтем, Дольф Лундгрен, Джет Ли. У Брюса Уиллиса и Арнольда Шварценеггера были небольшие камео. Режиссировал проект сам Сильвестр Сталлоне.