Кино недели: «Неудержимые 4»
21 сентября 2023 года в прокат выходит продолжение серии ностальгических боевиков — фильм «Неудержимые 4». В главных ролях, как и прежде, снялись Джейсон Стэйтем и Сильвестр Сталлоне.
«Рамблер» рассказывает, что известно о новом боевике.
Сюжет
Сюжет нового фильма продолжает события, показанные в финале «Неудержимых 3». Кинолента закончилась на том, что команда Ли Кристмаса и Барни Росса победила торговца оружием Конрада Стоунбэнкса. Счастливые наемники отправились праздновать свой успех в баре.
По сюжету фильм «Неудержимые 4» повествует о новой миссии героев. О ней известно не так много, но актер Дольф Лундгрен раскрыл в интервью, что история будет сосредоточена на попытках предотвратить ядерный конфликт между двумя странами.
Также он поделился, что линия его персонажа кардинально изменится — Гуннар Йенсен перестанет пить алкоголь и начнет искать смысл жизни.
Актеры
В главной роли зрители вновь увидят Джейсона Стэйтема, который исполнит Ли Кристмаса, мастера рукопашного боя. Сильвестр Сталлоне сыграет Барни Росса, лидера отряда. Меган Фокс исполнит Джину, наемницу, а Кертис Джексон сыграет Изи Дэя. Дольф Лундгрен вернётся к роли Гуннара Йенсена.
Интересное камео будет у Рэнди Кутюра — американского спортсмена и актера. Пятикратный чемпион UFC пополнит звездный каст боевика. Также в «Неудержимых 4» приняли участие Ико Ювайс, известный по фильмам «Рейд» и «Фрейд 2», а также Тони Джаа из «Форсажа 7».
Производство серии боевиков
Идею всей франшизы «Неудержимых» придумали актер и режиссер Сильвестр Сталлоне и продюсер Ави Лернер. Она должна была объединить в одном сюжете персонажей в исполнении ведущих актеров жанра. Каждый фильм рассказывает об одних и тех же героях, которые работают в элитном отряде наемников «Неудержимые».
В первой киноленте, который вышел в 2010 году, приняли участие Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэйтем, Дольф Лундгрен, Джет Ли. У Брюса Уиллиса и Арнольда Шварценеггера были небольшие камео. Режиссировал проект сам Сильвестр Сталлоне.
В сиквеле и триквеле фильма именитых актеров было еще больше. В «Неудержимых 2» появились Жан-Клод Ван-Дамм в роли главного антагониста и Чак Норрис. В третьем фильме появились Харрисон Форд, Антонио Бандерас, Мел Гибсон и Уэсли Снайпс.