Роскомнадзор запретил показ якутского фильма «Айта»

Надзорное ведомство обнаружило в ленте пропаганду национализма. Как сообщают «Ведомости» со слов сотрудника РКН, в фильме четко прописаны положительные стороны героев одной национальности и им противопоставляются герои другой национальности с выраженными отрицательными качествами. Тем самым в сюжете прослеживается «деструктивная информация, противоречащая принципам единства народов России».

Сергей Бурнашев, режиссер фильма, огорчен решением Роскомнадзора поскольку хотел своей работой донести мысль чем опасна разобщенность народов. А также о том, что в любой ситуации надо уметь вести диалог, чтобы добиться истины, и не обвинять огульно человека другой культуры и национальности.