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Фильм «Тролль» получит продолжение

Норвежский фильм «Тролль» получит вторую часть. Об этом сообщило издание Variety.

Фильм «Тролль» получит продолжение
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Сиквел снимет Роар Утхауг, который выступил постановщиком первой части. Вся прежняя команда, делавшая первый фильм, должна вернуться.

Действие первой части разворачивается после взрыва в норвежских горах, который пробуждает древнего тролля. История вращается вокруг бесстрашного палеонтолога, который отправляется в путешествие, чтобы помешать существу сеять смертельный хаос. В актёрский состав вошли Ине Мари Вильманн, Ким Фальк, Мадс Петтерсен и Гард Б. Эйдсволд.

Первая часть «Тролля» доступна для просмотра на Netflix. Даты выхода у второй части пока что нет. «Тролль» стал самым популярным неанглоязычным фильмом Netflix в истории.

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