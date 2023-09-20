Фильм «Тролль» получит продолжение

Норвежский фильм «Тролль» получит вторую часть. Об этом сообщило издание Variety.

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Сиквел снимет Роар Утхауг, который выступил постановщиком первой части. Вся прежняя команда, делавшая первый фильм, должна вернуться.

Действие первой части разворачивается после взрыва в норвежских горах, который пробуждает древнего тролля. История вращается вокруг бесстрашного палеонтолога, который отправляется в путешествие, чтобы помешать существу сеять смертельный хаос. В актёрский состав вошли Ине Мари Вильманн, Ким Фальк, Мадс Петтерсен и Гард Б. Эйдсволд.