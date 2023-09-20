Леонардо Ди Каприо высказался об «Убийцах цветочной луны»

Это полностью забытая часть американской истории и открытая рана, которая всё ещё гноится. Голливуд имеет долгую историю с неоднозначным прошлым в изображении коренных американцев. Нам нужно сделать больше в этом направлении. Знаете, мы приближаемся к великой расплате за наше прошлое. Чем более правдивыми будут рассказаны эти истории, тем более эффективным будет процесс исцеления.