Как 750 актеров 4 недели снимались в одной сцене в культовом фильме

Кинопроизводство — очень интересный, энергоемкий и дорогой процесс, требующий участия сотен людей, настоящих профессионалов своего дела. Некоторые сцены снимались так сложно, что вошли в историю кинематографа.

© Кадр из фильма "Спасти рядового Райана"

"Рамблер" расскажет о невероятно дорогой сцене, в которой 4 недели снималось 750 актеров.

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Карина «Спасти рядового Райана» Стивена Спилберга широко признана одним из величайших фильмов о войне, когда-либо созданных. История рассказана глазами капитана Миллера (Том Хэнкс), напуганного, но рассудительного школьного учителя и обычного человека, которого неожиданно отправили на войну. Фильм считается классикой кинематографа, но ни одна его сцена не обсуждается больше, чем воссоздание высадки в день Д.

В 25-минутном эпизоде «Дня Д» Спилберг мгновенно погружает зрителей в ужасы войны.

Спилберг признал, что именно эта сцена была одной из самых важных в фильме. Поэтому, создавая его, режиссер не скупился ни на что. Он собрал 750 актеров-статистов на восточном побережье Ирландии и выделил из бюджета фильма колоссальную сумму в 12 миллионов долларов, чтобы оплатить съемки только этой сцены.

Режиссер знал, что от того, как будет снята эта сцена, зависит реакция зрителей на весь фильм. Это либо сразу зацепило бы их, либо оттолкнуло бы еще до того, как развернулся бы основной сюжет. Благодаря уникальному подходу Спилберга получилось первое.

Кадр из фильма "Спасти рядового Райана"

Мало того, что интуитивная реконструкция Дня Д зацепила зрителей на всю оставшуюся часть фильма, этот эпизод остается одним из самых незабываемых в истории кино. Сцена также вызвала достаточно ажиотажа, чтобы сделать «Спасти рядового Райана» одним из самых больших хитов на церемонии вручения премии «Оскар» того года.

В то время как в большинстве кинопроизводств используются раскадровки и списки кадров – особенно для таких больших и сложных боевых сцен, – Спилберг решил не использовать ни то, ни другое при создании декорации «Спасти рядового Райана» для «Дня Д».

Сценарий не предусматривал особых действий. На самом деле последовательность в том виде, в каком она была написана, занимала всего около семи страниц. Существует общее правило, согласно которому одна страница сценария равна одной минуте просмотра, но в итоге Спилберг превратил эти семь страниц в 25-минутный эпизод.

«Мне пришлось снять этот эпизод шаг за шагом, потому что именно так Рейнджеры шли по пляжу: по одному дюйму за раз. В результате я смог составить всю эту последовательность по ходу дела», — рассказывал Спилберг.

В то время как тщательно поставленные сражения в некоторых фильмах о войне не могут зацепить зрителей, потому что они кажутся слишком тщательно спланированными, чтобы по-настоящему передать мрачные реалии войны, спонтанное освещение Спилбергом высадки в день Д привело к неистовому, захватывающему эпизоду, который до сих пор производит впечатление. Спилберг сказал, что «создание кадров под влиянием момента, а не на месяц раньше времени… помогло сделать все немного более хаотичным и непредсказуемым».

Что касается унылой визуальной палитры самого фильма, Спилберг посоветовал оператору Янушу Каминьскому сделать фильм похожим на цветную кинохронику 1940-х годов, но эпизод вторжения имеет суровое, реалистичное ощущение документального фильма. Это было достигнуто путем наблюдения за происходящим с помощью портативных камер – как это сделала бы настоящая съемочная группа – вместо того, чтобы жестко придерживаться плана, тщательно составленного во время подготовки к съемкам.

Некоторые моменты в эпизоде «День Д» в фильме «Спасение рядового Райана » столь же захватывают и тревожат, как и все, что вы можете найти в фильмах ужасов, например, ошеломленный солдат находит на пляже свою отрубленную руку или солдат, который снимает шлем и тут же получает пулю в голову. Кроме того, пара небольших деталей в этом эпизоде намекают на моральные серые зоны, которые существуют в любой зоне боевых действий. В то время как в большинстве западных фильмов о Второй мировой войне союзные державы изображаются героями, а державы Оси — злодеями, «Спасти рядового Райана» предполагает, что все было гораздо сложнее. Во время эпизода «Дня Д» союзные войска хладнокровно расстреляли пару испуганных, сдавшихся в плен немецких офицеров.