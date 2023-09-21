Ди Каприо и Гладстоун поборются за «Оскар»

Издание Variety сообщило, что актриса Лили Гладстоун из «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе может быть номинирована на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль второго плана». Если Гладстоун станет номинантом, то впервые в истории за награду будет бороться коренная американка.

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Среди номинантов на «Оскар» очень мало коренных жителей. Из женщин, которые могли получить «Оскар», было всего три случая. На награду номинировались Мерл Оберон, Киша Касл-Хьюз и Ялица Апарисио. Эти актрисы: британка, новозеландка и мексиканка соотвественно.

Что интересно, на премию будут выдвигать и Леонардо Ди Каприо — он тоже поборется за статуэтку.

События «Убийц цветочной луны» развернутся в 1920-х вокруг индейского племени из американского штата Оклахома. Индейцев убивают одного за другим после того, как один из них разбогател, обнаружив месторождение нефти. Инцидент привлекает внимание ФБР, и ведомство приступает к его расследованию.