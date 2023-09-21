Умер работавший над "Двенадцатью стульями" и "Крестным отцом" Фред Галло

Ушел из жизни Фред Галло, американский продюсер и киноменеджер, в дюжине проектов работавший как второй режиссер или ассистент режиссера.

© Российская Газета

В частности, Галло помогал Копполе в "Крестном отце", Слаю и Эвилдсену в первом "Рокки", Аллену - в "Бананах", "Спящем", "Энни Холл", "Хватай деньги и беги", "Всё, что вы хотели знать о сексе, но боялись спросить". Также Галло спродюсировал ленту Аллена "Любовь и смерть".

"Рокки" и "Отец" взяли по три "Оскара", кстати.

В "Предложении" (The Offer), прошлогоднем сериале о создании "Крестного отца", Галло сыграл Зак Шор.

Плюс на счету Галло версия "Двенадцати стульев" Ильфа и Петрова от Мела Брукса.

Фред Галло, далее ставший топ-менеджером на Paramount Pictures, скончался в возрасте 78 лет в своем доме еще 7 сентября, но семья объявила об этом только сейчас, передает THR.