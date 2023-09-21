В ситуации с забастовкой сценаристов наметился большой прогресс

Стороны могут в ближайшее время заключить соглашение, сообщает Deadline.

Согласно информации издания, главы ведущих медиакомпаний, таких, как Warner Bros., Walt Disney Co, Netflix Inc. и Discovery встретились с представителями профсоюза сценаристов Writers Guild of America в минувшую среду и провели переговоры.

Продолжение встречи запланировано и на четверг.

Обе стороны близятся к заключению соглашения, которое позволит завершить, наконец, забастовку. Согласно информации издания, подписать соглашение надеются в самое ближайшее время.

В противном случае, по оценке специалистов, забастовки в Голливуде продлятся до конца года.

Напомним, что крупнейшая забастовка началась в Голливуде в июле 2023 года. Из-за нее были приостановлены съемки и выход большого количества фильмов и сериалов.