Продюсер "Неудержимых 4" рассказал, планируется ли продолжение франшизы
Продюсер франшизы "Неудержимые" Ярив Лернер в интервью "Бюллетеню кинопрокатчика" рассказал, планируются ли съемки пятой части киноленты.
По словам Лернера, выйдет ли на экраны продолжение картины зависит от зрителей. Он также отметил, что каждый новый актер в проекте привнес свой "неожиданный элемент".
"Особенно интересен путь Джейсона [Стейтема], который вновь вернулся к «Неудержимым». Так что старые герои плюс новые герои — своя перчинка есть у каждого", – отметил продюсер.
В российский прокат фильм "Неудержимые 4" выйдет 21 сентября.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что продюсеры фильма "Барби" приступили к работе над продолжением.
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