8 лучших новых мультфильмов

Стриминговый сервис Netflix теперь недоступен на территории России — это не значит, что он перестал выпускать крутые новинки, и что российские зрители не находят возможность эти самые новинки посмотреть. Мы уже рассказывали вам о 8 интересных полнометражных проектах Netflix, но это было в 2021 году.

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С тех пор утекло много воды — рассказываем, что ещё успели создать нетфликсовские аниматоры. Тлум.Ру представляет 8 самых любопытных проектов Netflix за последние два года — 2022 и 2023.

Видео дня

№ 1. «Как слониха упала с неба»

Год выхода: 2023

О чём: Мальчик-сирота Питер обитает в небольшом городке, где раньше царило волшебство. Однако сейчас от него не осталось и следа, а жители страдают от бедности и бесконечной печали. Чтобы вырваться из этого угнетающего места и найти семью, он обращается к гадалке: та говорит ему найти слониху, а таких животных в их городе никогда не было… К счастью, в город прибывает неудачливый волшебник.

№ 2. «Папин дракон»

Год выхода: 2022

О чём: Мальчик Элмер, поругавшись с матерью и пообщавшись с говорящей кошкой, сбегает из дома и отправляется на таинственный Дикий остров, где его поджидают страшные чудовища и дружба с драконом. А всё для того, чтобы справиться со своими страхами и сделать жизнь лучше.

№ 3. «Пиноккио Гильермо дель Торо»

Год выхода: 2022

О чём: Мастер Джепето, чтобы справиться с гибелью своего сына, создаёт его деревянную копию. Наутро поделка оживает и становится (почти) настоящим мальчиком. Джепето переживает: что подумают окружающие, да и времена нынче неспокойные — тридцатые годы в Италии.

№ 4. «Уэнделл и Уайлд»

Год выхода: 2022

О чём: Уэнделл и Уайлд — два неудачливых демона на службе у высших сил. Они предлагают девочке Кэт, чьи родители погибли в автокатастрофе, воскресить их. Конечно, не бесплатно. Всё могло бы пойти не так, если бы не помощь монахини из престижной католической школы для девочек, и новых друзей.

№ 5. «Морской монстр»

Год выхода: 2022

О чём: В мире, где царствуют морские монстры и охотники на них, маленьким детям не место. Однако главная героиня, девочка из приюта, тайком проникает на один из кораблей. Сражения с монстрами, морские приключения — это всё тут есть, но главное — важный посыл о том, что нужно быть терпимым по отношению к тем, кто не похож на нас.

№ 6. «Король обезьян»

Год выхода: 2023

О чём: Маленькую обезьянку изгоняют из племени — он вырастает в своенравного и вредного Сунь Укуна, стремящегося победить всех демонов, чтобы завоевать любовь сородичей. Поддавшись честолюбивым желаниям, он хочет одолеть всех, кто готов бросить ему вызов, чтобы оказаться в рядах небожителей — правда, потом выясняется, что его главный враг — он сам.

№ 7. «Этот дом»

Год выхода: 2022

О чём: Сборник новелл, связывающий жизни обитателей одного и того же дома в разные времена. Среди героев не только люди, но и антропоморфные крысы и кошки. Каждая новелла отличается собственным сюжетом, стилем и настроением, а объединяет их одно — сверхъестественная составляющая.

№ 8. «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы»

Год выхода: 2023

О чём: Переосмысление истории Леди Баг и Супер-Кота — если вам по какой-то причине не нравится сюжет основного сериала или хочется, чтобы события развивались немного быстрее. Всё привычно: коварный Бражник начинает превращать жителей Парижа в злодеев; ему противостоят двое подростков, призванные сохранять баланс сил добра и зла в мире. Параллельно с этим им нужно вести жизнь обычных школьников и не раскрыть свою тайну.