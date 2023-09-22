Начались съемки фильма "Чебурашка 2"
Художественный фильм "Чебурашка" завоевал зрителей и верхнюю строчку в списке самых кассовых фильмов за всю историю отечественного проката, собрав более 6,5 миллиарда рублей и 22 миллионов зрителей в кинотеатрах. Вдохновившись успехом проекта и огромной поддержкой со стороны зрителей, создатели приняли решение о продолжении истории. Сегодня объявили официально: "Чебурашка 2" запущен в производство.
Над второй частью работает та же команда, включая сценаристов и продюсеров, что создавала и первый фильм. В режиссерском кресле - Дмитрий Дьяченко. Следующая часть о приключениях уже полюбившихся героев и новых персонажей выйдет в новогодние каникулы, 1 января 2026 года.
Вот что рассказывают о продолжении фильма его создатели.
Виталий Шляппо, соавтор сценария, генеральный продюсер Yellow, Black and White раскрывает подробности сюжета:
"Сюжет новой части будет развиваться спустя год после событий первого фильма. Чебурашка постепенно привыкает к жизни с Геной, но, как любой взрослеющий ребенок, начинает проявлять излишнюю самостоятельность, а иногда даже хулиганить. Они живут счастливо, пока их мирную жизнь не нарушает невероятное событие. Во второй части останутся не только уже полюбившиеся герои, но и появятся новые, необычные персонажи".
Дмитрий Дьяченко, режиссер, рассказывает, на каком этапе сейчас работа над фильмом:
""Чебурашка" - невероятно трогательная, душевная история, которая действительно "подключает к себе". Мы вложили в первый фильм всю свою любовь и профессионализм, и зритель это почувствовал. Я в предвкушении от того, что мы сможем снова погрузиться в эту сказочную атмосферу и порадовать зрителя еще одной невероятной историей. Сейчас мы находимся на стадии предпродакшена второй части: дописывается сценарий, ведется подбор локаций, полным ходом идет процесс подготовки".
Антон Златопольский, генеральный директор телеканала "Россия" - подчеркивает, почему именно принято решение снять продолжение:
"При таком уровне народной любви и поддержки было бы нечестным оставлять зрителя без продолжения приключений Чебурашки. И мы рады, что в этом проекте "торчат те же уши" - знаменитые уши нашего общего любимого друга: новый фильм делает та же самая команда: партнеры, режиссер, актеры и, конечно, сам главный герой! Нам предстоит большая и увлекательная работа над продолжением, и это огромная ответственность перед аудиторией - нельзя обмануть ожидания зрителей, и планка поднята очень высоко, но практика показала: для этой слаженной команды нет ничего невозможного!"