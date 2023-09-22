Начались съемки фильма "Чебурашка 2"

"При таком уровне народной любви и поддержки было бы нечестным оставлять зрителя без продолжения приключений Чебурашки. И мы рады, что в этом проекте "торчат те же уши" - знаменитые уши нашего общего любимого друга: новый фильм делает та же самая команда: партнеры, режиссер, актеры и, конечно, сам главный герой! Нам предстоит большая и увлекательная работа над продолжением, и это огромная ответственность перед аудиторией - нельзя обмануть ожидания зрителей, и планка поднята очень высоко, но практика показала: для этой слаженной команды нет ничего невозможного!"